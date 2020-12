Venstrekomité vil auke barnetrygda betydeleg, men skattleggje ho

innenriks

– Forslaget sikrar at familiar med låg inntekt får meir enn dei gjer i dag. Dei nedste på inntektsstigen kan få 7.000-8.000 kroner meir enn i dag, seier Sondre Hansmark til NTB.

Han leier Unge Venstre og sit i programkomiteen i partiet, som legg fram nytt stortingsprogram torsdag kveld.

I forslaget, som ein einstemmig komité stiller seg bak, heiter det:

«Den ordinære barnetrygden (0-18 år) i 2021 kan økes fra 12.648 kroner til 19.784 kroner innenfor en prøvenynøytral ramme», noko som inneber at utgiftene staten har til barnetrygd ikkje skal auke.

– Vi skal ikkje bruke meir pengar, men vi skal prioritere på ein betre måte enn i dag, seier Hansmark.

Urettferdig å gi likt

Hansmark seier han meiner det ikkje er riktig at alle barnefamiliar uansett inntekt skal få det same i barnetrygd.

– Har du mange millionar i inntekt nyt du i dag like godt av barnetrygda som ein fattig familie gjer. Vi må heller gi meir til dei som treng det mest. Eg er òg heilt sikker på at dei som er på inntektstoppen, ikkje treng desse pengane like mykje som alle andre, seier han.

Forslaget inneber at barnetrygda blir lagd på toppen av inntekta og blir skatta som inntekt. Dess lågare inntekt, di meir vil ein behalde av barnetrygda.

Droppar differensiering

Med dette foreslår komiteen å gå bort frå Venstres tidlegare linje med å ønskje å differensiere barnetrygda.

– Vi ser at ei ordning med differensiering er ganske byråkratisk, og vi ser at ho kan skape ei fattigdomsfelle fordi ein ikkje har nokon insentiv til å auke inntekta si dersom ein då får mindre barnetrygd, seier Hansmark.

– Skattlegginga vi foreslår, vil ikkje slå ut på denne måten. Det vil ikkje vere eit punkt der du mistar barnetrygda, det vil gå mykje meir gradvis. Du vil aldri sitje igjen med mindre pengar med dette forslaget, fordi det heile tida vil sjåast i samanheng med inntekta di, seier han.

