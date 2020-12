To sikta for vald mot barn – barnet har livstruande skadar

innenriks

Politiet har starta etterforsking etter at dei fekk melding frå sjukehuset om at eit barn vart innlagd med indre skader fredag 4. desember.

– Alle saker som omhandlar mogleg vald mot barn, tek politiet svært alvorleg. Vi prioriterer saka høgt og har starta ei brei etterforsking. Vi er i ein tidleg fase og jobbar med fleire hypotesar, både at det kan vere medisinske årsaker og påført skade, seier Silje Noem, politiadvokat i Trøndelag politidistrikt.

Det er teke ut sikting mot to omsorgspersonar av barnet, og politiet krev varetektsfengsling av desse på grunn av faren for at bevis vert øydelagde.