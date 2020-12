Stortinget klart med spørsmål til Høgsterett om jernbanepakke

innenriks

«Kan Stortinget med hjemmel i Grunnloven § 26 annet ledd samtykke til deltakelse i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke?» heiter det i spørsmålet.

Saka vart gitt frå seg frå Stortingets transportkomité torsdag.

Det er Arbeidarpartiet, Framstegspartiet, Senterpartiet og SV som saman har vedteke å be om ei vurdering frå Høgsterett.

For første gong sidan 1945 blir dermed Grunnlovens paragraf 83 teken i bruk. Han seier at Stortinget kan innhente analysar frå Høgsterett om juridiske emne.

Bakteppet for initiativet frå dei fire partia er ei bekymring for at fjerde jernbanepakke kan føre til at Noreg overfører myndigheit til EU på ein grunnlovsstridig måte.

(©NPK)