Stortinget gir regjeringa marsjordre om å vere strengare med trussamfunn

innenriks

Trussamfunn som ikkje respekterer retten til religionsfridom, skal miste statsstøtta. Stortingsfleirtalet krev at regjeringa sørgjer for at dette trer i kraft innan 1. april 2021.

– Totalitære regime driv i dag aktiv påverknad i Noreg. Gjennom finansiering av radikale moskear og imamar som spreier antidemokratiske haldningar, motverkar dei integrering og undergrev fridomsverdiane våre. Stortinget har vedteke ei lov mot dette, men regjeringa sleper beina etter seg. Det er høgst kritikkverdig, seier Frps Silje Hjemdal i familie- og kulturkomiteen.

– Det burde vere totalt unødvendig, men no sender stortingsfleirtalet på nytt dette til regjeringa, med klar beskjed om å ha det på plass snarast og innan 1 april. 2021, legg ho til.

