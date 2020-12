innenriks

Det stadfestar UNN overfor Harstad Tidende.

– No blir det kartlagt nærkontaktar for å gjennomføre smittesporing. Den førebelse kartlegginga har resultert i 20 tilsette i karantene. Det blir ikkje utelukka at det kan bli fleire, seier kommunikasjonsrådgivar Per-Christian Johansen ved UNN til avisa.

I oktober fekk ein deltidstilsett ved sjukehuset påvist covid-19.

