Sju år i fengsel for overgrep mot gutar på gard i Trøndelag

Mannen i slutten av 40-åra vart i mai dømd til fire og eit halvt års fengsel i Sør-Trøndelag tingrett, men han nekta straffskuld og anka dommen, melder NRK. Mannen eig ein gard som var kjend for mange festar, og det er tre av desse festdeltakarane som skal ha vorte valdtekne medan dei var rusa og sov over i huset.

Frostating tingrett har likevel kunngjord ein strengare dom under ankebehandlinga og skjerpa straffa til sju år i fengsel. Ein av dei fornærma skal ha vore under 16 år då mannen forgreip seg på han, men dette vart nekta for i retten. Eit mindretal av dommarane meinte det ikkje kunne sjåast bort frå at hendingane skjedde etter at guten var 16 år.

I tingretten vart mannen dømd for overgrep mot tre fornærma, og vart frikjend for eit forhold mot ein fjerde. Lagmannsretten konkluderer likevel med å dømme gardeigaren òg for dette forholdet, noko som dermed er med på å auke straffa.

Forutan straffa må den dømde mannen òg betale oppreisningserstatning på 575.000 kroner til dei fire fornærma.

