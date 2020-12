Rekordmykje råkøyring og ruskøyring i 2020

innenriks

– Mange har hatt heimekontor og kanskje hatt større tilhug til å drikke alkohol. Og kanskje òg setje seg i bilen dagen etter at dei har drukke, seier UP-sjef Steven Hasseldal til P4-nyheitene.

I fjor vart 3.212 bilistar melde for ruskøyring i Noreg, 14 prosent fleire enn i året før. Og i år ser talet på ruskøyrarar som blir tekne, ut til å auke igjen. I utgangen av november var 150 fleire tekne enn på same tid i fjor, sjølv om det av smittevernomsyn har vore færre ruskontrollar enn vanleg.

Samtidig er fleire tekne for å køyre for fort. I slutten av november var 105.000 tekne for råkøyring, mot 94.000 på same tid i fjor.

