Nordmenn et meir frukt og mindre sukker enn nokosinne

innenriks

Helsedirektoratets årlege rapport Utviklinga i norsk kosthald vart lansert på eit webinar torsdag klokka 12.

– Vi veit at eit usunt kosthald aukar risikoen for mange sjukdommar, i stor grad bidreg til dårleg helse og fører til at ein døyr tidlegare, sa divisjonsdirektør Lina Granlund i Helsedirektoratet på lanseringa.

Ikkje-smittsame sjukdommar

Granlund la til at Noreg har forplikta seg til å jobbe mot målet til Verdshelseorganisasjonen WHO, om å sørgje for at færre døyr av ikkje-smittsame sjukdommar som kreft, hjarte- og karsjukdommar, diabetes og kols.

– I dag vil 70–80 prosent av oss døy av nettopp desse sjukdommane, sa Granlund, som understreka at eit sunt kosthald bidreg til at folk lever både lengre og betre.

Mindre sukker

Og årets rapport gir grunn til optimisme. Han viser at det gjennomsnittlege sukkerinntaket per person frå år 2000 til 2019 stupte frå 43 til 24 kilo. Det utgjer no elleve prosent av energien det er anbefalt å få frå mat, viser rapporten.

Frå 2018 til 2019 var det likevel inga endring i sukkerinntaket.

– Det er svært gledeleg at vi har vorte liggjande på eit nivå som er så nær tilrådinga på under ti energiprosent, seier Granlund i ei pressemelding.

Meir grønsaker

Dei siste 20 åra har det òg vore ein betydeleg auke i inntaket av grønsaker og frukt og bær. I år 2000 åt kvar og ein av oss i snitt 59 kilo grønsaker i året, medan dette hadde auka til 80 kilo i fjor.

På same tid auka inntaket av frukt og bær frå 69 kilo til 85 kilo i 2019. Dette er likevel fem kilo mindre enn toppåret 2015.

-Vi er kjempeglade for auken i grønsakforbruk, seier Granlund.

– Det å ete mykje grønsaker er noko av det beste du kan gjere for helsa. Men forbruket av frukt og bær bør òg auke, og vi er eit stykke unna måla, understrekar ho.

For lite sjømat

Helsedirektoratet kunne òg tenkt seg ein auke i delen fisk og sjømat i kosthaldet til nordmenn. Det låg i 2019 i snitt på 33 kilo per person – ein liten nedgang frå 34 kilo i 2009.

– Vi et for lite fisk, og nasjonale kosthaldsundersøkingar viser at barn, unge og vaksne et mindre fisk og fiskeprodukt enn kjøtt og kjøttprodukt. Denne trenden bør snu, seier Granlund.

(©NPK)