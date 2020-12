Ni nye smittetilfelle i Bergen – vekesnittet nede i ti tilfelle

innenriks

Bergen var i sommar var blant stadene i Noreg med aller mest smitte, men har no mindre smitte enn fleire småbyar, skriv Bergensavisen, og viser til stader som Drammen, Fredrikstad, Lillestrøm og Moss.

– Akkurat no har desse byane på Austlandet ein meir utfordrande situasjon enn vi har her i Bergen. Vi har sett ein gledeleg nedgang, men det er framleis ein del smitte i samfunnet. Vi bør ha endå lågare smittetal før vi kan seie at vi har god kontroll, seier medisinsk fagsjef i Bergen kommune, Trond Egil Hansen, til BA.

Oversikta til kommunen viser at dei ni nye smittetilfella gjeld personar mellom 6 og 74 år, der 3 har ukjend smittekjelde.

