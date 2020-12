Mann frå Finnmark dømd til forvaring etter grove valdtekter

innenriks

Dommen på åtte år er den same som 39-åringen fekk då saka vart behandla av Alta tingrett tidlegare i år. Han anka dommen, og no har Hålogaland lagmannsrett konkludert med at mannen må dømmast til forvaring i åtte år med ein minstetid på fem år og fire månader.

Mannen blir dømd for to valdtekter gjort med 13 års mellomrom mot to kvinner han hadde eit kjærastforhold til. Det siste skjedde kort tid etter at han hadde vorte lauslaten frå fengsel våren 2019.

– Det er fleire likskapstrekk mellom valdtektene, og den siste er noko grovare enn den første, skriv lagmannsretten som slår fast at risikoen for framtidige seksuallovbrot er høg.

– Hans grunnleggjande personlegdomstrekk saman med med mangeårig rusmisbruk, svak tilknyting til arbeidsliv og sterk tilknyting til rusmiljø, tilseier at han i lita grad har evne og vilje til å bryte ut av eit dysfunksjonelt livsmønster, skriv dommarane som trekker fram at den tiltalte heller ikkje har erkjent å ha gjort seksuelle overgrep.

Forutan straffa må mannen òg betale erstatning til dei to kvinnene på til saman 295.000 kroner. Han er òg dømd for dyremishandling og til å betale erstatning for ei rekkje tilfelle av skadeverk utført medan han sat fengsla i Vadsø.

