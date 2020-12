Mann arrestert for ramponering av bilar i parkeringshus

innenriks

Klokka 7.36 melder politiet at gjerningsmannen er arrestert.

Politiet i Oslo melde om hendinga like før klokka 6. Dei vart varsla av vektarar på staden.

Mannen skal òg ha teke seg inn i ein bil på staden, og politiet mistenkjer at han har brote karantenereglane for smittevern, skriv VG.

– Vi må avhøyre vedkommande etter kvart, men per no verkar det ganske meiningslaust å skade så mange bilar, det er nok snakk om store verdiar for mange tusen kroner, seier operasjonsleiaren i politiet Gjermund Stokkli.

