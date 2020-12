Mange rapporterer kryptovaluta feil i skattemeldinga

innenriks

– For 2019 har vi sett teikn til at det er ein stor auke i feil og manglande rapportering innanfor virtuell valuta. I skattemeldinga for 2020 ønskjer vi å redusere dette talet, seier Stine Olsen, fungerande divisjonsdirektør i Skatteetaten.

Ho legg til at dei veit at det er mange fleire som eig kryptovaluta enn dei som gir opp det i skattemeldinga.

– Alle skattepliktige inntekter og formuar må rapporterast, også kryptovaluta. Skatteetaten ønskjer å gi desse personane moglegheit til sjølv å rapportere korrekte skatteopplysningar. Vi vel nemleg å tru at dei fleste ønske å gjere opp for seg, seier ho.

Alle som no får brev, blir mint om at dei sjølv kan endre si eiga skattemelding, og dei får rettleiing til korleis dei gjer det.

– Ofte er det snakk om høge beløp ved denne typen transaksjonar. Derfor er det viktig for Skatteetaten å følgje opp slike saker, seier Olsen.

