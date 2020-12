Maksimalt ti personar kan samlast i private samankomstar i Oslo ut året

innenriks

Dei nasjonale tilrådingane opnar for at fleire enn ti kan samlast, dersom det ikkje er fleire enn ti gjester. Det gjeld ikkje i Oslo.

– Regjeringa har gitt ei nasjonal tilråding om at kvar husstand kan ha opptil ti gjester, to gonger gjennom jula. Den gjeld ikkje i Oslo. Her vil forbodet mot at fleire enn 10 personar samlast i private samankomstar gjelde ut året, seier byrådsleiar Raymond Johansen.

– Skulle vi ha endra forbodet i Oslo på grunn av den nasjonale tilrådinga til regjeringa, måtte vi ha hatt ein heilt annan smittesituasjon i Oslo. Det får vi støtte på frå nasjonale helsestyresmakter, seier byrådsleiaren.