LO seier tvert nei til å senke pensjonssats for å få pensjon frå første krone

Eit partssamansett utval som skulle vurdere konsekvensar av å innføre pensjon frå første krone, har ikkje klart å bli samde.

– Arbeidsgruppa har ikkje komme fram til ei felles tilråding om og korleis pensjon frå første krone eventuelt bør innførast, men har greidd ut ulike alternativ, heiter det i rapporten i gruppa, som vart overlevert torsdag.

KrF-krav i Granavolden

Fagrørsla og heile venstresida i norsk politikk har pensjon frå første krone som eitt av dei viktigaste krava sine.

Organisasjonane i næringslivet er sterkt mot forslaget, som dei meiner vil koste bedriftene dyrt, hindre integrering og bety kroken på døra for mange mindre bedrifter.

Det var KrF i regjeringsforhandlingane med Høgre, Frp og Venstre i 2019 som fekk inn i Granavollplattforma at spørsmålet skulle greiast ut av ei gruppe samansett av partane i arbeidslivet.

Representantar frå LO, YS, NHO og Virke har sete i utvalet. Partane er likevel heilt usamde.

Avviser lågare pensjonssats

Arbeidstakarsida med NHO og Virke meiner at dersom det skal innførast pensjon frå første krone, så må minstesatsen på 2 prosent senkast for å ikkje gi bedriftene auka pensjonskostnader.

Det vil koste bedriftene rundt 2 milliardar kroner årleg å innføre pensjon frå første krone med satsen i dag. Med ein såkalla kostnadsnøytral sats som NHO og Virke ønskjer, vil minstekravet for pensjonsinnskotet til bedriftene bli senka til 1,6 prosent.

Det avviser LO og YS tvert:

– Blir dette gjennomført, vil det gi dårlegare pensjon for mange og svekkje det som allereie er ei minimumsordning. Det vil vi i LO aldri gå med på, seier nestleiar i LO Peggy Hessen Følsvik til NTB.

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO seier auka kostnader og administrasjon knytt til tenestepensjon vil slå veldig hardt ut for mange bedrifter som i dag ligg med knokken rygg.

Ho seier pensjon frå første krone særleg vil ramme bedrifter innan service, handel og reiseliv som har ein stor del av kostnadene sine knytt til lønn.

Dobbelt urettferdig

I dag er det valfritt for arbeidsgivarar i privat sektor om dei vil gi dei tilsette pensjonsopptening for all lønn (opptil 12 G) eller berre for lønna som overstig grunnbeløpet i folketrygda (1 G), som per i dag er på 101.351 kroner.

Av dei 1,4 millionar arbeidstakarane som blir omfatta av private innskotspensjonsordningar, får over 1 million arbeidstakarar ikkje pensjon for dei første 100.000 kronene dei tener.

– For mange betyr det at dei ikkje tener opp pensjon på ein betydeleg del av lønna, seier Følsvik.

Ho seier det særleg er låglønt og kvinner som i dag ikkje får pensjon frå første krone.

Ikkje samd om alder og stillingsbrøk

Arbeidsgruppa har heller ikkje klart å komme med ei felles tilråding når det gjeld spørsmål om pensjonsopptening for tilsette under 20 år og som har under 20 prosent stilling. LO og YS krev at dei òg skal ha rett til pensjonsopptening, men NHO og Virke er mot.

– Vi meiner det bør vere ei minimumsgrense for når ein tilsett skal meldast inn i ei pensjonsordning, seier Melsom.

Utgreiinga blir no send på høyring.

I dei pågåande forhandlingane om nytt pensjonsforlik på Stortinget har Arbeidarpartiet kravd at pensjon frå første krone skal inn.

