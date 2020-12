innenriks

55 kilo utgjer 275.000 brukardosar og er åtte kilo meir enn det største beslaget i Noreg, skriv Avisa Hemnes.

Saka skal opp i det tyske rettsvesenet i januar. Partiet vart funne då to norske statsborgarar i 20-åra vart stoppa vest i Tyskland, like etter å ha køyrt over grensa frå Belgia. Dei to har sete i varetekt heilt sidan arrestasjonen i juni.

Dei to mennene risikerer 16 år i fengsel.

