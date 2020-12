Helga Haugland Byfuglien får Petter Dass-prisen

innenriks

Juryen grunngir prisen med at Byfuglien gjennom eit langt liv som både prest, biskop og preses har gjort ein stor innsats for å opne kyrkja for nye menneske, forkynne evangeliet og samtidig bidra til kontinuitet.

– Å opne kyrkja for nye menneske er kallet til alle prestar, og noko alle prøver å bidra med når dei formidlar evangeliet. Eg har hatt det som eit ideal med forkynningar som opnar opp og ikkje stengjer ute, seier prisvinnaren sjølv til Vårt Land, som onsdag delte ut prisen i ei nesten tom Sagene kyrkje.

Juryen trekkjer òg fram rolla hennar etter terroren 22. juli, og at noko av det som står igjen etter Byfugliens tid som preses, er at det er mogleg å snakke med roleg innestemme når saker kan verke splittande.

Neste år er det 40 år sidan Helga Haugland Byfuglien vart ordinert til prest. Frå 2005 til 2011 var ho biskop i Borg, og i 2011 vart ho første faste preses i Bispemøtet. Olav Fykse Tveit overtok tidlegare i år denne rolla.

Petter Dass-prisen har sidan 1995 vorte tildelt «ein person som i god Petter Dass-tradisjon har sett Gud og kristen tru på den offentlege dagsorden på ein engasjerande måte».

