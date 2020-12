Høgre, Venstre og KrF går saman med Frp mot gjengkriminalitet: – Dette blir ein krutsterk pakke

innenriks

– Dette blir ein krutsterk pakke. Neste år blir eit dårleg år for gjengane.

Det seier Høgres justispolitiske talsperson Peter Frølich til NTB.

Høgre, Venstre og KrF har no forhandla seg fram til semje med Framstegspartiet om ein pakke med ni tiltak som skal styrkje innsatsen mot ungdoms- og gjengkriminalitet i Noreg. Partia legg òg 60 millionar kroner på bordet til gjennomføringa.

Avtalen kjem som svar på eit representantforslag som Frp fremja i Stortinget i mai. Frps justispolitiske talsperson Per-Willy Amundsen meiner han har klart å få med seg dei tre andre partia på mykje meir enn han kunne rekna med dersom Frp framleis sat i regjering.

– Det er ingen tvil om at dette er eit betydeleg gjennomslag, seier han.

Skal greie ut forhøgd straff

I det opphavlege forslaget tok Frp til orde for å endre lova slik at terskelen blir seinka for fengsling av kriminelle under 18 år.

Så langt ville ikkje regjeringspartia gå.

I semja som no er på plass, går dei fire borgarlege partia i staden inn for å «greie ut» ei endring som inneber at det i særlege tilfelle blir opna for forhøgd straff for kriminelle gjengangarar under 18 år.

Amundsen meiner dette sat langt inne for regjeringspartia. Men hos venstrepartia kom han ingen veg.

– No får vi i alle fall greidd ut det. Det er ikkje noko å juble for. Men det er langt meir enn vi ville fått på den andre sida.

Beheld høve til retrett

Frölich meiner det handlar om å bruke eit språk som «verstingane» forstår.

– Vi veit at det er somme som ikkje responderer på ungdomsstraff. Det er forferdeleg tragisk. Men det betyr faktisk òg at vi må ta silkehanskane av, seier han.

Men det at tiltaket berre skal greiast ut, betyr òg at siste ord ikkje er sagt.

– Sjølv om punkta ser strenge ut, så har vi gitt oss sjølv ein ekstraomgang. Vi kjem tilbake igjen, seier Geir Sigbjørn Toskedal, justispolitisk talsperson for KrF.

Balanse

Toskedal meiner det er ein balansert pakke som no blir lagd fram.

– Når ein har forhandlingar med fire parti som har eit litt ulikt syn på kriminalpolitikk og verkemiddel, så ønskjer KrF å vere meir oppteken av korleis ein kan få desse ungdommane på rett kjøl. Men samtidig så innser vi òg i KrF at det er utfordringar i nokre få miljø. Då må vi ha verkemiddel som fungerer.

Samtidig framhevar både KrF og Venstre kor viktig førebyggjande arbeid er i innsatsen.

– Vi må finne balansen mellom harde og mjuke tiltak for å redusere ungdomskriminaliteten. Det viktigaste er arbeidet vi gjer på skulane og i nærmiljøa, seier Venstres justispolitiske talsperson Solveig Schytz.

– Men vi må òg gi politiet gode verktøy på toppen av det.

Usamde om gjengpoliti

Er det noko Schytz derimot ikkje vil ha noko av, så er det Senterpartiets forslag om eit eige gjengpoliti.

– Alle politifolk eg har prata med, synest det er ein dårleg idé, seier ho.

Heller ikkje Frölich er overtydd.

– Vi har faktisk eit gjengpoliti i dag. Det er politiet. Dei har organisasjonen til å kunne handtere dette. Det dei treng, er ressursane og heimlane til det, seier han.

Amundsen derimot, synest gjengpoliti er ein interessant idé. Han held døra open for å gå saman med Senterpartiet når denne saka skal avgjerast på nyåret.

– Vi søkjer samarbeid der det gir mest mogleg gjennomslag for Frps politikk.

