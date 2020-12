Fredsprisen overlevert i utlandet for første gong

innenriks

Det vart ein fredsprisseremoni utan pomp og prakt i år. David Beasley, sjefen for FNs matvareprogram (WFP), var i Roma under tildelinga, medan nobelkomiteens leiar var i Oslo.

– I eit normalt år hadde rådhuset vore fullsett, og du ville vorte møtt av den norske kongefamilien, statsministeren, stortingspolitikarar og andre offisielle representantar. Og like viktig: Du ville ha vorte hylla av entusiastiske representantar for sivilsamfunnet, sa Reiss-Andersen i gratulasjonstalen.

Sidan 1901 har Nobels fredspris vorte delt ut i Oslo 10. desember, dagen for Alfred Nobels død. Då årets vinnar vart kunngjord i oktober, håpa Nobelinstituttet at Beasley kunne komme til Oslo for å få prisen. Nokre veker seinare vart det klart at det ikkje ville vere mogleg å gjennomføre av smittevernomsyn.

Sendt i posten

Diplomet og medaljen vart derfor send i posten til den norske ambassaden i Roma. Sjølve overleveringa gjekk føre seg på hovudkontoret til WFP.

Å få fredsprisen er ei stor ære, men det er ikkje berre ein takk for innsatsen. Det er òg ei oppmoding til handling, påpeika WFP-direktøren.

– Mat er vegen til fred, framheva Beasley som eit hovudpoeng i sin takketale.

Millionar i fare for å svelte

Han viste til at 690 millionar menneske legg seg svoltne kvar kveld. Av desse står 270 millionar i fare for å bli ramma av svolt – og heile 30 millionar menneske avheng heilt og fullt av bistand frå matvareprogrammet for å overleve.

– Når ein vaknar opp i denne rike, moderne, teknologisk avanserte verda, er det vanskeleg å førestille seg at vi skulle komme til å oppleve ei slik hungersnaud, men det er den tragiske plikta mi å fortelje dykk dette: Hungersnøda står på dørstokken til menneskja og truar millionar på millionar av menneske på kloden, sa Beasley.

WFP får prisen for å kjempe mot svolt og for å arbeide mot at mangel på mat blir brukt som våpen i krig og konflikt. Nobelkomiteen har samtidig lagt vekt på å peike ut ein prisvinnar som fremjar samarbeid i ei tid då fleire land vel å trekke seg tilbake.

– Vi trur at FNs matvareprogram, eit FN-humanitært byrå med globalt ansvar, representerer nøyaktig den typen internasjonalt samarbeid og engasjement som verda har eit sterkt behov for i dag, sa Reiss-Andersen.

Planlegg bankett og foredrag

Beasley viste til at mangel på mat bidreg til å destabilisere nasjonar og skape massemigrasjon. Sjølv om svolt ikkje får så mykje merksemd, vil konsekvensane bli omfattande.

– Dersom vi ikkje tek vare på behova deira, vil dei bli offer for ein svoltpandemi som vil overskyggje konsekvensane av covid-pandemien, sa han.

Smittevernomsyn gjer at det meste av det tradisjonelle Nobel-programmet er avlyst, nedskalert eller utsett. Fakkeltoget er erstatta med ein digital lysmarkering, pluss eit tog med maksimalt 200 førehandspåmelde personar i Oslo sentrum.

Eitt av krava til vinnarane av Nobelprisen er at dei må halde ei førelesing innan eit halvt år etter prisutdelinga. Før foredraget er halde, vil ikkje prispengane verte utbetalte.

Nobelinstituttet håpar at det kan gjennomførast ein bankett for å gjere stas på prisvinnaren til våren eller forsommaren.

– På eit seinare tidspunkt – vi håpar neste år – vil vi vere æra over å ønskje deg velkommen til Oslo, slik at du kan halde nobelforedraget på vegner av WFP. Vi får då moglegheita til å feire årets fredsprisvinnar på riktig, vanleg måte, sa Reiss-Andersen.

(©NPK)