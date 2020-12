Ekspert: Koronatiltak er menneskerettsleg balansekunst

innenriks

– Isolasjon av innsette i fengsel og besøksforbod i tilrettelagde bustader for psykisk utviklingshemma i den tidlege fasen av pandemien, er nok dei tiltaka som har vore særleg problematiske menneskerettsleg, seier direktør Adele Matheson Mestad i Noregs institusjon for menneskerettar (NIM).

Torsdag tek ho imot helseminister Bent Høie (H) for å diskutere nettopp korleis menneskerettane har vorte tekne vare på under covid-19.

Spørsmålet er ikkje særleg enkelt å svare på, nettopp fordi fleire omsyn heile tida må vegast opp mot kvarandre – inkludert faglege vurderingar av smittevern.

– Når regjeringa set i verk tiltak for å verne mot ein alvorleg smittsam sjukdom, så er det for å verne retten til liv og helse, som er ei grunnleggjande menneskerettsforplikting, påpeikar Mestad.

Det illustrerer at det ikkje alltid er heilt svart-kvitt.

– Det er motstridande omsyn heile tida. Tiltak for å verne menneskerettar, grip inn i menneskerettar og dei må balanserast mot kvarandre. Menneskerettane kan faktisk vere til hjelp når ein skal finne denne balansegangen og rekkjefølgja på ting når avgjerder skal takast, seier ho.

Høie: – Gode vurderingar

Helseminister Bent Høies (H) koronatiltak får ikkje direkte stryk på menneskerettar av NIM-direktøren, men ho kjem til å oppmode han til å i større grad ta i bruk høyringsinstituttet for å sikre demokratisk deltaking i avgjerdsprosessane, openheit og betre menneskerettslege vurderingar.

Høie vil heller ikkje gi seg sjølv stryk.

– Eg meiner at det er gjort gode vurderingar på menneskerettar. Eg er ganske trygg på det. Samtidig så er ikkje noko av dette prøvd for retten, og derfor vil ein aldri få eit svar med to strekar under før det eventuelt skjer, seier han til NTB.

For å halde seg innanfor menneskerettane, må politikarane vege alle tiltak opp mot eit krav om «samhøve», nemleg at tiltaka står i høve til det dei skal verne mot.

– Det er ikkje sånn at det alltid vil vere i strid med menneskerettane å ha ei forskrift som bestemmer kor mange du kan ha heime, men det er ein høgare terskel for det. Og det er nettopp det vi har lagt til grunn. Sånn at nasjonalt har vi ikkje hatt noka forskrift om det, men vi har sagt at det kan vere grunnlag for det lokalt, seier Høie.

Høg terskel

Også Mestad understrekar at politikarane kan vedta lover og forskrifter som grip inn i menneskerettar. Men det føreset at tiltaket har heimel i lov, tek vare på eit lovleg formål, og er forholdsmessig.

– Det har vi òg sett under pandemien. Reglar som avgrensar forsamlingsfridommen, rørslefridommen, retten til privat- og familieliv, og tiltak som grip inn i eigedomsretten. Så har ein andre tiltak, som nedstenginga av skular, som kan ramme spesielt sårbare grupper. Då er det ekstra høg terskel, seier ho.

Mestad meiner at noko av det viktigaste for å ta vare på menneskerettane under pandemien, er at regjeringa involverer sivilsamfunnet, Stortinget og andre aktørar mest mogleg undervegs.

På den måten kan ein lettare kartleggje eventuelle problematiske sider på førehand.

– Det ein alltid er redd for, er at denne typen kriser utløyser for store fullmakter til styresmaktene. Vanlegvis er lovforslag som er så inngripande som dei vi ser no, ute på høyringar med lange fristar, men no går ting veldig raskt.

Tidsmaskin

Eit anna problem er at vi gradvis blir vande til stadig meir inngripande tiltak. Og kanskje gløymer kor avgrensande dei er.

– Om du sette deg inn i ei tidsmaskin før pandemien og reiste til Bergen i haust, og fekk vite at det ikkje var lov å ha meir enn fem menneske på besøk, trur eg du hadde vorte sjokkert. Men når ein gradvis har vent seg til tiltak, så merkar ein det kanskje ikkje like godt, seier ho.

– Derfor er det særleg viktig at ein i andre pandemirunde grunngir tiltak ekstra godt, og passar på at dei ikkje er meir inngripande enn nødvendig. Gode grunngivingar sikrar tillit, som er nødvendig for etterleving av tiltaka.

