Bedrifter prioriterer nettsal som følgje av koronautbrotet

Det kjem fram i ei undersøking YouGov har gjort på vegner av Nordea.

I undersøkinga har 171 bedrifter vorte spurde om korleis dei opplever endra salsmønster som følgje av koronapandemien. Eit klart fleirtal seier behovet for å utvikle nettsalsløysingar har auka betydeleg.

– Vi ser klare tal på at mange opplever ei anna form for konkurranse no enn kva dei gjorde forut for pandemien. Nye konkurrentar har meldt seg, samtidig som mange kundar anten føretrekkjer eller blir tvinga til å handle online som følgje av restriksjonar, seier leiar for bedriftsmarknaden i Nordea Noreg, Jon Brenden.

I undersøkinga svarer 27 prosent av bedriftene at dei opplever eit «sterkt behov» for å utvikle nettsalsløysingar, medan 41 prosent seier dei opplever auka behov.

