Barneombodet kritisk til nye straffereaksjonar for unge kriminelle

– No blir moglegheita barnet har til å komme seg ut av den kriminelle løpebanen påverka av kvar dei bur. Det er heilt uhaldbart, seier barneombod Inga Bejer Engh til NRK. Ho åtvarar mot konsekvensane dersom ikkje kommunane får meir hjelp.

Fotlenke, meir tvang, kombinasjon av ungdomsstraff og fengsel kan bli straffa for dei yngste lovbrytarane. I 2014 vart ungdomsstraff og ungdomsoppfølging innført som eit alternativ til fengsel for ungdom. Berre i Oslo har over 260 ungdommar vorte dømde til denne typen straff. Men ordninga har fått kritikk.

Årsaka er at innhaldet i straffa er avhengig av kva slags tilbod som finst der ungdommane bur, og at det er for få tiltak som hjelper.

I haust har Justis- og beredskapsdepartementet hatt ei rekkje forslag til endringar på høyring. Blant forslaga frå departementet er fotlenke på barn, ein kombinasjon av ungdoms- og fengselsstraff og auka bruk av tvang.

– Eg er skuffa over er at dei ikkje har teke tak i hovudutfordringa. At innhaldet i straffa er avhengig av kva kommune ein bur i, seier Engh til NRK.

