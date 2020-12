Bø-ordførar vil stake ut retninga for Høgres distriktspolitikk

innenriks

– Eg og Linda har gjort ein avtale. Eg skal bli Høgres rådgivar for korleis vi skal få distriktspolitikken på rett kurs, seier ordførar Sture Pedersen i Bø kommune til Klassekampen.

Han har til no lokka elleve mangemillionærar til å melde flytting til den vesle kommunen i Vesterålen. Blant dei er eigedomsinvestor og tidlegare langrennsstjerne Bjørn Dæhlie, Europris-gründer Wiggo Erichsen og eigedomsinvestor Einar Andreas Sissener.

Høgre skal meisle ut ein ny distriktspolitikk, og Pedersen lovar «utradisjonelle tiltak» dersom han får bestemme.

– Vi skal få distriktspolitikken i Høgre i gang, seier han til avisa.

Distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) seier ho skal møte Pedersen torsdag neste veke.

– Sture er ein av dei som tenkjer nytt og annleis, og gir verdifulle innspel, seier ho og viser til at Venstre-ordførar Alfred Bjørlo i Stad kommunar er ein annan viktig rådgivar.

Førre fredag fekk ho overlevert ein rapport som peika på at forgubbinga i grisgrendte strøk allereie har komme så langt at utviklinga er «frykteleg deprimerande». Utvalsleiar Victor Norman åtvara om eit todelt Noreg og foreslo ei rekkje tiltak for å hindre at Bygde-Noreg gradvis døyr ut.

