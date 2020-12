11 personar er sikta etter narkotikatransport til Nord-Noreg

innenriks

Troms politidistrikt har over lengre tid etterforska eit organisert nettverk med gjentekne narkotikatransportar og omsetning av store mengder narkotika i Bodø og Harstad, skriv politiet i pressemeldinga.

Dette har ført til arrestasjonar i Oslo, Bodø og Harstad i mai og juni 2020. Totalt er elleve personar sikta i saka, som no er ferdig etterforska.

– Det vart gjennomført koordinerte arrestasjonar og ransakingar i Oslo, Bodø og Harstad i mai og juni 2020. To vart arresterte i Oslo – inkludert anteken hovudmann. Fire vart arresterte i Bodø og fem i Harstad i ein koordinert aksjon, seier Yngve Myrvoll, leiar for Felles eining for etterretning, førebygging og etterforsking i Troms politidistrikt.

Fleire av dei sikta er domfelte for grove narkotikalovbrot tidlegare. Fleire har heller ikkje lovleg opphald i Noreg.

Narkotikaen det er snakk om, er hovudsakleg hasj, og det er i tillegg gjort beslag av piller og amfetamin.

– Dette har vore ei verksemd som har gått føre seg der den eldste saka er frå 2015, seier Myrvoll.

