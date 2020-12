Utlendingsstyresmaktene meiner sakene til Hasan-brørne ikkje er like

innenriks

18 år gamle Hasan og familien kom til Noreg frå Jordan i 2008 og fekk mellombels opphaldsløyve. Etter fire år vart dette likevel trekt tilbake og dei fleste familiemedlemmene vart sende ut av landet.

Broren Abdel (19) har no fått innvilga opphald i Noreg, og dersom Mustafa blir send ut, blir Abdel igjen åleine i Noreg utan familie, skriv Klassekampen.

– Det påverkar han veldig. Han har bursdag 27. desember, dagen før eg skal kastast ut. Han veit ikkje kva han skal gjere, seier Mustafa til avisa.

I vedtaket til Abdel frå januar i år står det at tungtvegande innvandringsregulerande omsyn taler imot at han bør få opphald. Men Utlendingsdirektoratet (UDI) meiner dei sterke menneskelege omsyna veg tyngre og at «kombinasjonen av din tilknytning til Norge og de sterke menneskelige hensynene i saken, nå tilsier at du likevel innvilges en oppholdstillatelse etter utlendingsloven §38».

I saka til Mustafa Hasan konkluderer Utlendingsnemnda (Une) den 16. november med at «selv om det er flere forhold som er felles for de to brødrene, er ikke deres situasjoner identiske».

– Det er vanskeleg å sjå for seg nokon likare saker. Det er to brør frå same familie som har vakse opp under dei same forholda, seier advokaten til dei to brørne, Nicolai Skjerdal.

Avdelingsleiar Terje Østraat viser i ein e-post til Klassekampen til teieplikta som årsak til at han ikkje kan kommentere saka til Hasans bror eller «vurdere disse sakene opp mot hverandre i mediene».

(©NPK)