Tingretten avviser krav frå Født Fri – vil ikkje utlevere lydopptak

Stiftinga, som er leidd av Shabana Rehman Gaarder, er dømd til å betale sakskostnader på til saman 87.500 kroner til revisjonsselskapet og staten, ifølgje NRK.

Organisasjonen kravde i slutten av september tilgang til opptak frå intervju med organisasjonssekretær Morten Guldberg og Rehman Gaarder. Ifølgje dei to byggjer EYs granskingsrapport av Født Fris økonomistyring på desse intervjua.

«Vi har lenge bedt om lojale og objektive utskrifter fra lydopptak fra intervjuene. Dette er blitt nektet oss av EY som kun tilbyr oss å lytte til lydopptakene på en kafé», skreiv stiftinga mellom anna i meldinga.

No har EY altså fått støtta til tingretten og slepp dermed å utlevere opptaka.

I byrjinga av november vart det kjent at Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (Imdi) vedtok å halde tilbake driftsstøtta til stiftinga på 3 millionar kroner for andre termin i år.

EY har konkludert med at stiftelsen har hatt for dårleg økonomistyring, og at deler av tilskotet ikkje var brukt i tråd med formålet.

Født Fri har klaga vedtaket inn for Kunnskapsdepartementet.

