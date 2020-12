Telt skal verne akvarie-pingvinar mot fugleinfluensa

innenriks

Akvariet har lenge vore førebudd på at dei må verne dei 29 pingvinane, skriv Bergensavisen.

Sist torsdag fekk ei død måke i Bergen påvist den høgpatogene H5N8-influensaen. Høgpatogen betyr at viruset er svært dødeleg. Pingvinane i Akvariet får ofte besøk av andre fuglar som er på jakt etter mat, nok det no må setjast ein stoppar for.

– Dette er ikkje farleg for menneske, men svært alvorleg for fuglar, seier direktør Aslak Sverdrup ved Akvariet i Bergen.

Det blir jobba med å finne ei løysing slik at publikum framleis kan sjå pingvinane, men dyrevelferda er viktigast for akvariet.

Mattilsynet har frå før innført portforbod for fjørfe i heile Noreg sør for Nordland.

(©NPK)