innenriks

Det opplyser kommunalsjef for helse og meistring, Guro Winswold, i Larvik kommune til Østlands-Posten.

– Dette er snakk om ei avgrensa klyngje med smitte, og vi byrjar no å få god oversikt over smitteutbrotet, seier ho til avisa.

Winswold legg til at det er ein krevjande situasjon i kommunen, og at det no er fullt fokus på smittesporing og testing.

Tysdag er hittil enkeltdagen med flest smittetilfelle gjennom pandemien i Larvik.

(©NPK)