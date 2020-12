Semje i vin- og brennevinsbransjen

innenriks

Meklinga mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og NHO Mat og Drikke starta måndag etter at det vart brot i forhandlingane i byrjinga av november.

– Vi er tilfredse med å ha komme fram til ei løysing, seier forhandlingsdirektør Nikolai A. Westlie i NHO Mat og Drikke i ei pressemelding.

NNN hadde på førehand varsla at totalt 177 tilsette i Arcus Norway og Vectura ville bli tekne ut i streik frå onsdag. Det hadde ramma leveransane til Vinmonopolet, hotell og serveringsstader.

Partane vart mellom anna samde om eit generelt tillegg på 0,50 kroner til alle med verknad frå 1. mai i år og at minstelønnssatsen blir auka med 5,60 kroner til 189,30 kroner per time frå same dato.

Oppgjeret er i tråd med det som vart oppnådd i frontfaget. Det er i tillegg sikra framleis lokal forhandlingsrett for spørsmål knytt til arbeidstid.

– Det har vore ei krevjande mekling, men vi er fornøgd med at vi har komme i hamn, særleg på spørsmålet om arbeidstid, seier forhandlingsleiar Stein Hagala i NNN.

(©NPK)