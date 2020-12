Sanner avviser at koronastøtte kjem for seint

innenriks

Ap-leiar Jonas Gahr Støre påpeika i Stortingets munnlege spørjetime onsdag at bedrifter no går over ende fordi lokale smitteverntiltak treffer dei hardt.

– Poenget er at ordninga ikkje er oppe og går når krisa treffer, seier Støre.

Han kravde svar på når regjeringa byrja å arbeide med ei ny ordning når den andre smittebølgja trefte Noreg i haust.

– Svaret på spørsmålet er at vi starta opp arbeidet i juni, sa Sanner.

– Vi hadde møte med partane i arbeidslivet på byrjinga av hausten. Vi vart samde med partane i arbeidslivet om at vi skulle få på plass ei ordning særleg retta mot reiselivet, som var hardast ramma.

Finansministeren viste til at ein ny, brei kompensasjonsordning no kjem på plass. Ordninga opnar 18. januar.

