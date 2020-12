Rotevatn ber Miljødirektoratet flytte Elgå-ulv

innenriks

– Det er veldig uheldig om den såkalla Elgå-ulven blir skoten, seier Rotevatn om den genetisk viktige ulven.

I oktober vedtok rovviltnemndene i region 4 (Oslo, Østfold og Akershus) og 5 (Hedmark) at det ikkje skulle opnast for lisensfelling av ulv i eit avgrensa område utanfor ulvesona i Hedmark.

Målet var å hindre at ein genetisk viktig ulv i Deisjøreviret vart skoten under den årlege lisensjakta utanfor ulvesona, men måndag danna Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Framstegspartiet fleirtal i Stortinget for å ikkje tillate mellombels vern utanfor ulvesona.

Vedtaket betyr at ulvane i Deisjøreviret kan risikere å bli skotne. Det vil vere uheldig med tanke på det høge innavlsnivået i den sørskandinaviske ulvebestanden, skriv Klima- og miljødepartement i ei pressemelding.

– Eg ønskjer derfor å flytte ulveparet for å ta vare på den genetisk verdifulle hannen, om dette blir vurdert som fagleg forsvarleg av Miljødirektoratet, seier klima- og miljøministeren.

(©NPK)