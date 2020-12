Regjeringa klar med handlingsplan for pårørande

innenriks

Om lag 800.000 menneske i Noreg er pårørande, og regjeringa viser til at belastninga er stor for mange.

– Mange pårørande gjer ein enorm innsats for sine næraste. Det gjer dei fordi dei bryr seg og er glad i sine næraste. Dette omsorgsbidraget er ein viktig verdi i samfunnet og noko vi må støtte opp om, statsminister Erna Solberg.

I reine tal utgjer den ulønt innsatsen frå pårørande 136.000 årsverk. Til samanlikning er det 142.000 årsverk i dei kommunale omsorgstenestene.

– Vi må samtidig sørgje for at pårørande ikkje slit seg ut og at dei orkar å stå i jobb og utdanning, seier Solberg vidare.

Strategien vart lova å vere klar før jul i fjor, men vart utsett til våren 2020. Etter på ha henta inn innspel frå organisasjonar og meir enn 300 pårørande, er den no endeleg lansert.

Helse- og omsorgsdepartementet skal som del av strategien mellom anna utarbeide ei nasjonal pårørandeundersøking, bidra til betre pasient- og pårørandeopplæring og utvikle modellar for meir fleksible former for avlastning.

– Sjølv om pårørande er i ulike livssituasjonar, er mange opptekne av dei same tinga: Dei vil føle seg trygge på at den dei er pårørande til, blir teken godt vare på. Mange har òg eit behov for å bli meir sett, høyrt og anerkjent, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

