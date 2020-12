Posten med ny app – fortel når det er koronatrygt å sende jule-post

innenriks

Så seint som i fjor fekk postkundane beskjed om at jule-posten ikkje ville komme fram dersom han var send etter 16. desember.

På Postens websider heiter det no: «Frister som normalt, men på grunn av ekstra mange julehilsener/pakker i julen bør du beregne noen dager før.»

Ei veke før jul

– Vi seier no at du bør sende pakkane ei veke før jul, seier pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen til NTB.

Han avviser at posten senkar ambisjonane sine overfor kundane ved ikkje å setje opp ein klar frist som er grei å stelle seg til.

– Vi er meir ambisiøse no med å gi ein frist som er tettare mot jul enn i fjor då 16. desember var siste frist, seier pressesjefen.

Kundemønster

Posten har samtidig innført ein ny funksjon i Posten-appen, der den enkelte kan sjekke kundemønsteret på det lokale postkontoret sitt og levere når det er minst folk.

– Det er store mengder post som skal handterast no. Med appen kan du sjå når det stille periodar. Det er bra for oss å få fleire til å levere i stille periodar. Det er òg bra for kundar som må ta koronaomsyn å vite når dei stille periodane er, seier Pettersen.

Posten har likevel sett opp fristar for pakkepost til utlandet. Desse er:

Danmark: 15. desember

Finland: 16. desember

Island: 17. desember

Sverige: 18. desember

