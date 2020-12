Norwegian til vêrs på Oslo Børs

innenriks

Det er tredje dag på rad at Norwegian stig på børsen.

Det skjer etter at irsk rett måndag innvilga konkursvern for to av dotterselskapa til Norwegian i Irland, og dessutan at Oslo byfutembete tysdag godkjende kravet frå selskapet om rekonstruksjon.

Tysdag kunngjorde òg flyselskapet at dei konverterer 7,4 millionar euro, om lag 78 millionar norske kroner etter dagens kurs, i leverandørgjeld til aksjar.

Onsdag vart òg ein god børsdag for hydrogenselskapet NEL, som gjekk opp med 6,5 prosent, medan Equinor og Telenor begge steig med 3 prosent.

Norsk Hydro steig med 2,2 prosent, medan Aker BP steig med 1,9 prosent. Eigedomsselskapet Entra fall med 3,4 prosent etter at det onsdag vart kjend at SBB trekte bodet sitt på Entra.

Eit fat nordsjøolje vart onsdag ettermiddag omsett for rundt 48,7 dollar, ein oppgang på rundt 0,3 prosent gjennom dagen.

Pilene peika oppover òg på dei tonegivande børsane i Europa. FTSE 100-indeksen i London gjekk opp 0,3 prosent, DAX-indeksen i Frankfurt steig med 0,7 prosent, medan CAC 40-indeksen i Paris gjekk opp 0,1 prosent.

(©NPK)