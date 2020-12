Noreg og Færøyane samde om fiskeriavtale

innenriks

Avtalen gir i tillegg ein kvote på 2.000 tonn brosme og 800 tonn andre artar som bifangst, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i ei pressemelding.

I retur får Færøyane ein kvote på nær 5.000 tonn torsk, 1.100 tonn hyse, 500 tonn sei og 400 tonn andre artar som bifangst i norsk økonomisk sone.

– Norske fiskarar har lange tradisjonar for å fiske i færøyske farvatn, og avtalen med Færøyane er viktig for oss. Det er bra at vi har fått på plass ein avtale som vidarefører desse fiskemoglegheitene også i 2021, seier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

