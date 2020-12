Juleundersøking: Heimelaga julegåver er i vinden

innenriks

Berre 35 prosent svarar at dei kan tenkje seg å droppe gåvene heilt i år. Tala skil seg frå tilsvarande undersøkingar tidlegare år, der ein høgare del har ønskt seg gåvefri jul.

– Når ein ikkje får sett kvarandre så mykje som før, er det heilt klart at gåver og julekort blir ekstra viktig i år, seier forbrukarøkonom Silje Sandmæl i DNB til NTB.

Vaksne kvinner vil ha gåve

Litt fleire kvinner (57 prosent) enn menn (47 prosent) seier at dei ikkje kan tenkje seg å kutte ut gåver denne jula.

Det er særleg folk i alderen 30–59 år som ikkje vil slutte med gåvetradisjonen, medan dei yngste og dei eldste er meir opne for å droppe presangar heilt.

Ein av tre seier òg at dei opplever jula som viktigare i år nettopp på grunn av koronasituasjonen, og over halvparten, 53 prosent, seier at den spesielle situasjonen vil gjere at dei i større grad vil støtte lokale aktørar i julehandel.

Ny tendens: Heimelaga

Samtidig er det mange som har fått dårlegare råd i år, noko som blir reflektert i ein annan tendens i undersøkinga i år: Folk har større sans for å gi og ikkje minst få heimelaga gåver.

Heile 71 prosent seier det er hyggjeleg å få heimelaga gåver, medan 55 prosent synest slike er hyggjelege å gi.

– At så mange ønskjer seg heimelaga gåver, betyr at det berre er å setje i gang å strikke, bake, måle eller gjere andre ting du veit vil gle. Det er gjerne ikkje beløpet på gåva som tel, men tanken bak, seier Sandmæl.

God kjensle

Trendforskar Lisbeth Larsen påpeikar at gleda ved å gi og få heimelaga ting med røter i tradisjon og av kvalitet har vore ein veksande trend som ho tippar har fått eitt oppsving med koronaperioden, med all tida folk har vore heime.

– Ein ting er at det er utruleg koseleg å få noko andre har laga, når du veit at dei har stått på litt for deg, men det er veldig hyggjeleg å få ros for det vi har laga òg. Og i år har mange hatt meir tid enn før til å bryggje det ølet og bake det surdeigsbrødet heime. Eg håpar eg får sånne presangar i år, eg, seier ho.

Bruktgåver

Ho tippar òg at det blir mange brukte gåver under juletreet i år, små skjulte skattar folk har funne til kvarandre, ein annan vri på noko «sjølvlaga» og personleg om ein ikkje er så fingernæm.

Den årlege undersøkinga blir gjennomført i samband med Forbrukarbarometeret for andre halvår og blir gjord av Ipsos AS for DNB. I år er 1.000 personar over 18 år intervjua i perioden 17. til 24. november.

