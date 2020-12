Framleis høge smittetal i Moss

innenriks

Totalt dei siste to dagane er det dermed registrert 61 nye smittetilfelle i kommunen. Ifølgje Moss Avis har talet på smitta i desember allereie passert det samla talet i november, som var på 149.

– Smittesituasjonen i Moss er framleis urovekkjande. Våre smittesporarar jobbar for fullt for å ha best mogleg oversikt over situasjonen slik at vi i størst mogleg grad kan avgrense vidare spreiing av koronasmitte, seier kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergman i ei pressemelding.

Moss kommune innførte 1. desember sosial nedstenging, med mellom anna maksgrense på ti personar i private samlingar, skjenkestopp og konsertstopp. Måndag opplyste kommunen at dei vil sjå an situasjonen før dei eventuelt strammar ytterlegare inn.

Fleire av smittetilfella i Moss har vore tilknytt utestaden Fiskebasaren. Ifølgje kommunen er det snakk om totalt 27 smittetilfelle som no kan sporast tilbake hit.

Også andre stader i Østfold er det meldt om mange smittetilfelle dei siste dagane. Ifølgje NRK er det siste døgn meldt om 81 nye smittetilfelle i Østfold. Dette inkluderer mellom anna 24 nye tilfelle i Fredrikstad og 22 nye smitta i Sarpsborg.

(©NPK)