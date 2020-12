Fleire har trøbbel med å betale dei små rekningane

innenriks

Totalt vart det sendt 7 prosent fleire inkassosaker i november målt mot same periode i fjor, ifølgje inkassoselskapet Lindorff. Talet på inkassosaker har igjen auka for første gong sidan juni.

– Det er eit blanda bilete for inkassoutviklinga. Kreditoranes atterhald har ført til ein nedgang i inkassosaker i mange månader, stikk i strid med det som normalt skjer i ein økonomisk nedtur, seier gjeldsøkonom Morten Trasti i selskapet.

Han meiner auken no kan vere teikn på at kreditorane gradvis vender tilbake til normal åtferd og krev inn rekningane. For andre typar inkassokrav, som for bustadlån og krav frå offentleg sektor, fall likevel tala for sjette månad på rad. Nedgangen kjem truleg av bruk av avdragsutsetjingar, og at offentleg sektor skal ha vore tilbakehaldne med å sende inkassokrav.

Totalt vart det sendt 7 prosent fleire inkassosaker i november målt mot same periode i fjor.

(©NPK)