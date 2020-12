FHI foreslår utvida opningstid for butikkar og alkoholsal før jul

innenriks

Tilrådinga frå FHI kjem i forkant av pressekonferansen til regjeringa med ny informasjon om koronasituasjonen til befolkninga. Då vil det truleg òg komme reglar for smitteverntiltak i jula.

I ei lang liste ramsar FHI opp tiltak for å hindre auka spreiing av koronavirus i opptakten til julehøgtida. VG omtalte forslaget først onsdag morgon.

Særleg i samband med julehandelen foreslår helsestyresmaktene ei rekkje tiltak som kan nyttast for å halde smittespreiinga nede. Fleire verkemiddel blir foreslåtte for å hindre at veldig mange menneske oppsøkjer same stader samtidig.

Må ha strategi

– Med opne butikkar på fleire heilagdagar i jula kan ein redusere storhandling og press på butikkar før jul. Utvida salstid for alkohol i butikk og på vinmonopol kan gi ytterlegare reduksjon i presset, skriv FHI i avgjerdsgrunnlaget som er oversendt regjeringa.

– For kjøpesenter bør det utarbeidast ein strategi for heile senteret, inkludert fellesareal. Det bør vurderast å ha vakter som ser til at tilrådingane blir følgde, står det i grunnlaget.

Det blir òg foreslått å etablere eigne tidspunkt slik at risikogrupper kan handle utan at andre kundar er til stades og kvar det blir lagt til rette med at talet på kundar blir avgrensa.

Frp støttar

Framstegspartileiar Siv Jensen støttar innspela frå FHI både når det gjeld opningstider og for alkoholsal. Ho viser til at Frp meiner butikkar sjølv skal få bestemme si eiga opningstid, og at dei får selje alkohol i denne opningstida. Ho meiner òg at bensinstasjonar skal få moglegheit til å selje alkohol.

– No er det er ei god moglegheit til å teste politikken vår. Det er bra for folks valfridom, og det er bra for å spreie førjulshandelen meir og at det blir mindre smittefare i butikkane. Vi forventar at regjeringa følgjer tilrådingane frå FHI, seier ho til NTB.