Eigne tiltak for utanlandske gjestearbeidarar under lofotfisket

innenriks

Det er venta mellom 3.000 og 4.000 utanlandske gjestearbeidarar til Noreg under sesongfisket neste år i Lofoten. Næringa er avhengig av desse arbeidarane, som hovudsakleg kjem frå Aust-Europa.

– Vi jobbar no med ein eigen tiltaksplan for å redusere faren for smitte under sesongfisket i Lofoten, sa justisminister Monica Mæland (H) under pressekonferansen til regjeringa onsdag.

Mæland seier fiskerinæringa sjølv må ta ansvar for å skaffe tilfredsstillande buforhold og halde lokale styresmakter orientert om situasjonen. Det vil bli etablert eigne karantenehotell i regionen, men Mæland understrekar at det store talet innreisande vil utfordre kapasiteten på desse.

– Politiet kjem til å ha aktiv innreisekontroll i heile regionen for å kontrollere at vilkåra for innreise er til stades, seier ho.

(©NPK)