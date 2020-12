Våler kommune braut lova då vindkraftanlegg vart godkjent

innenriks

Eit fleirtal i Våler kommunestyre gav i fjor med ti mot ni stemmer utbyggjaren Austri Vind løyve til å halde fram arbeidet. Kommunestyret meinte påbyrja anleggsvegar var å rekne som oppstart av sjølve vindkraftprosjektet, skriv NRK.

I 2015 gav NVE konsesjon til bygginga av Kjølberget vindkraftverk i Hedmark. Året etter gav Våler kommune dispensasjon for bygging av vindkraftverk sjølv om innstillinga frå rådmannen var at kommunestyret skulle seie nei til å setje i gang.

I april 2019 fekk NVE beskjed frå utbyggjar om at anleggsarbeidet starta. Fleire partar hevdar arbeidet ikkje starta innanfor den gitte tidsramma på tre år, ifølgje NRK.

Sivilombodsmannen har no konkludert med at grunngivinga til kommunestyret om at dispensasjonen ikkje har falle bort, ikkje er rettsleg haldbar.

Kommunestyret har òg lagt vekt på moment som ikkje er relevante for å vurdere om utbygginga var sett i gang, påpeikar Sivilombodsmannen.

Utbygginga av vindkraftanlegget er nesten ferdig, og ordførar i Våler Ola Cato Lie (Sp), som ikkje sat i kommunestyret då saka vart behandla, seier han ikkje veit korleis saka kan reverserast.

– Det går kanskje an å stanse det med massive ressursar, men det har ikkje Våler kommune. Vi kan ikkje ta ein slik kamp mot utbyggjar, seier han.

