Udir krev nær 10 millionar kroner tilbakebetalt frå private vidaregåande skular

Skulane det gjeld er Akademiet i Oslo, Drammen, Sandnes, Ålesund og Molde, og dessutan Metis vidaregåande i Bergen og Bergen Private Gymnas. Skulane må totalt betale tilbake 9.638.652 kroner.

Vedtaket måndag er siste omdreiing i ei langvarig sak som starta etter tilsyn tilbake i 2010 og 2011.

Utdanningsdirektoratet meiner dei aktuelle skulane har handla med selskap som står skulane nær og gjort skjulte overføringar av middel til eigarane. Det inneber at skulane har brote lova som seier at eigarane ikkje har lov til å ta utbytte.

– Handel med eigarane er lov, men det må skje på marknadsmessige vilkår, og vi meiner at det ikkje er tilfellet her, seier Idun Klette Låhne, avdelingsdirektør i avdeling for tilsyn i Udir til NTB.

Datamaskiner og husleige

For dei fem Akademiet-skulane dreier sakene seg om leige av datamaskiner frå morselskapet til skulane. Udir meiner leiga vart prisa for høgt, og at morselskapa ikkje hadde lov til å ta delar av stordriftsrabatten dei fekk på innkjøp av datamaskiner, men at skulane skulle hatt heile rabatten.

Udir meiner overordna at eigarane av skulane skulle ha gått inn med kapital og kjøpt utstyr til skulane og ikkje lånt dei pengar eller leasa utstyr.

Også saka mot Metis vidaregåande skule og Bergen Private Gymnas, begge eigd av Metis Education, dreier seg om fordeling av innkjøpsrabatten på datamaskiner, og dessutan om husleige. Skulane leigde lokale av morselskapet, og direktoratet meiner skulane betalte over marknadspris i husleige.

– Vi ser svært alvorleg på det som har komme fram i tilsynet. Friskulane har teke på seg eit viktig samfunnsansvar. Dei skal først og fremst gi elevane den opplæringa dei har rett på, og når skulane då betaler indirekte utbytte til eigarane, er det i strid med kravet om at statsstøtte fullt ut skal komme elevane til gode, seier Låhne.

Kritisk til tidsbruk

Trond Botnen, dagleg leiar ved Metis vidaregåande skule og Bergen Private Gymnas, seier styret i Metis Education er usamd i konklusjonen og vurderer å klage inn vedtaket.

– Skulane ville aldri ha fått kapital til å kjøpe desse datamaskinene åleine. Derfor gjekk Metis Education inn og stilte garantiar og fekk maskiner til rabattert pris som dei leasa til skulen. Vi meiner då det er riktig at rabatten vart delt mellom morselskapet og skulane, seier Botnen.

Han understrekar at saka er gammal og ikkje vil få noka betydning for drifta av skulen eller elevane ved skulen.

Botnen er svært kritisk til at direktoratet har brukt så lang tid på å konkludere i saka.

– Dette gjeld ei åtte år gammal sak, men folk opplever det som ei ny sak kvar gong den blir omtalt. Det er heilt forferdeleg for oss som skule at dette har teke så lang tid, seier Botnen til NTB.

Utdanningsdirektoratet seier det har teke tid fordi det har vore krevjande å få saka godt nok opplyst. – Vi har måtta be om å få tilsendt dokumentasjon i fleire omgangar. Delar av vurderinga har òg vore to rundar i rettssystemet, der ho sist vart oppheva i 2017. Vi har derfor måtta vurdere saka på nytt, seier Låhne i Udir.

Vil klage

Styreleiar for Akademiet Ålesund, Jan Ove Otterlei, seier skulen vil klage på vedtaket som dei meiner er uriktig.

Kjetil Eide, styreleiar for Akademiet Drammen, seier skulen vurderer å klage på saka. Han meiner konklusjonen frå direktoratet om Akademiet i Drammen byggjer på store feil og manglar.

– Vedtaket gjeld forhold frå 2010 og 2011 og er i hovudsak nøyaktig same vedtak som vart underkjent av lagmannsretten i 2017, skriv Eide i ein e-post til NTB.

Begge understrekar at saka ikkje vil få nokon konsekvensar for drifta eller elevane.

NTB har ikkje lykkast med å få kommentar frå leiinga ved Akademiet i Oslo, Molde og Sandnes.

