Tromsø forlengjer ikkje lokal forskrift

– Med dei låge smittetala vil forskriftene som går ut i dag, ikkje fornyast, sa smittevernoverlege Trond Brattland i Tromsø kommune på ein pressekonferanse tysdag.

– Etter utbrotet i veke 45 har smittesituasjonen i Tromsø vore låg. Vi har lege mellom null og tre smitta kvar dag. Smitten har, med eitt unntak, anten vore importsmitte eller knytt til det lokale utbrotet ved Lunheim skule, sa Brattland.

Han understreka samtidig at dei nasjonale tilrådingane òg gjeld for Tromsø, og at så lenge det ikkje er immunitet i befolkninga, vil smitte som kjem til kommunen, kunne spreie seg.

