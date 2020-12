Reiselystne nordmenn tek økonomisk risiko

innenriks

– Vi kryssar fingrane for optimal effekt av koronavaksinen, slik at situasjonen rundt oss normaliserer seg så fort som mogleg. Likevel må vi nok stikke fingeren i jorda og innsjå at sommaren 2021 neppe blir like normal som vi ønskjer, seier Andreas Bibow Handeland i Europeiske Reiseforsikring, som er ein del av If.

Utanriksdepartementets reiseråd dannar grunnlaget for reisekartet. Dei gule og raude lysa viser kvar reiseforsikringa er gyldig og ikkje.

– Dersom ein lèt seg freiste og kjøper ei reise til eit land eller område som er raudt, risikerer ein å bli sitjande igjen med rekninga for ein tur ein aldri får reist på. Er landet framleis raudt ved avreise, får ein nemleg verken gyldig forsikring på reisa, eller erstatta avbestillingskostnader, seier Handeland.

