Reiselivsselskapet Solia er konkurs

innenriks

Det viser ei melding frå Brønnøysundregistera, skriv E24.

– Etter at Travelco Nordic vart erklært konkurs 23. oktober i år, var det ikkje noko grunnlag for å halde oppe drifta hos Solia, seier bustyrar Kristoffer Aasebø, som er tydeleg på at konkursen er relatert til koronaviruset.

Solia har dei siste åra tapt til saman 45,7 millionar kroner, ifølgje Dagens Næringsliv.

Travelco Nordic har administrert og drifta Solia. I 2017 vart den norske verksemda til selskapet flytta til Danmark, der Travelco høyrer til. Selskapet har ingen tilsette i Noreg.

(©NPK)