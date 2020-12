Raja utvidar støtteordningane til kultursektoren

innenriks

Auke til stimuleringsordninga er på 190 millionar kroner frå dei opphavlege 500 som ordninga bestod av.

Det har komme 1.711 søknader til ordninga, og Raja seier dei vil vere ferdigbehandla denne veka. Meir enn 1.500 søknader er allereie ferdigbehandla og 629 millionar løyvde.

– Det blir jobba på spreng i Kulturrådet. Det blir gjort opp mot hundre vedtak kvar einaste dag, sa Raja, som meiner søknadstala viser at ordninga har treft kulturlivet godt.

Skal halde hjula i gang

Raja kunngjorde òg at det er sett av 60 millionar kroner ekstra til institusjonar som mellom anna museum, slik at dei kan halde oppe drifta, og at Kulturfondet blir styrkt med 40 millionar kroner.

Støtta til institusjonane skal ikkje gå til permitteringar, understreka Raja, men er meint for å halde hjula i gang inntil vidare. Om det er moglegheit for å skape aktivitet, til dømes digitalt, så gjer det, oppmoda han. Han viste til døme som at Det Norske Teatret denne veka vil gjennomføre ei strøymt framføring av «Villanda», og at Operaen set opp fleire digitale framsyningar.

– Dette synest eg er imponerande bra! sa Raja, og la til at «ingen legg seg ned» sjølv om smittevernrestriksjonar hindrar framsyningar frå å bli gjennomførte no.

Raja meiner det òg har vore viktig å gi ekstra støtte til Kulturfondet, som ei brei innretning som løfter mange mindre kunst- og kulturuttrykk over heile landet.

– Dette er ikkje tida for å minke løyvingane til det frie kunstfeltet. Vi kan ikkje la pandemien stoppe den fantastiske utviklinga vi har i breidd, mangfald og kvalitet, seier kulturministeren.

Innkjøpspott til kunst

Vidare blir det sett av 23 millionar kroner til innkjøp av kunst og kunsthandverk. Pengane skal fordelast på 15 ulike kunstmuseum som kan kjøpe inn samtidskunst, kunsthandverk og design frå galleri og visingsstader i Noreg eller direkte frå kunstnaren. I tillegg kjem ein pott til Koro, som fordeler pengar til prosjekt og lokale ordningar.

Filmbransjen får 40 millionar kroner til ei ordninga som skal dekkje koronarelaterte kostnader og slik sett «redde» produksjon av film og dramaseriar som allereie har fått offentlege tilskot. Det skal sørgje for aktivitet i bransjen og bidra til at filmar raskare når marknadene anten det er kino, festivalar eller strøymetenester. Støtteordninga skal òg bidra til å «flagge heim» produksjonar som hadde planlagt opptak i utlandet.

– Det vil ikkje berre halde mange norske filmarbeidarar i arbeid, men også kunne gi ringverknader rundt omkring i landet, seier Raja.