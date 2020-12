PST: Russiske aktørar stod bak datainnbrotet på Stortinget

innenriks

Aktørane skal vere knytte til russisk etterretning.

Stortinget politimelde datainnbrotet 1. september, og PST har gjennomført ei intensiv etterforsking.

Den viser at nettverksoperasjonen som Stortinget vart ramma av, er ein del av ein større kampanje nasjonalt og internasjonalt som har gått føre seg i alle fall sidan 2019.

Analysane viser at det er sannsynleg at operasjonen er utført av cyberaktører som i opne kjelder blir omtalte som APT28 og Fancy Bear, opplyser PST. Denne aktøren blir knytt til Russlands militære etterretningsteneste GRU, meir spesifikt dei 85. hovudsentera deira for spesielle tenester (GTsSS).

Etterforskinga stadfestar undersøkingane som Stortinget sjølv har gjennomført: Uvisse passord til e-postkonto vart brukt av stortingsrepresentantar og stortingstilsette både i jobb og privat. Vanlege tryggingsmekanismar, som 2-faktor-autentisering og innstillingar, kunne ha hindra innbrotet.

Etterforskarane har likevel ikkje fått fram tilstrekkelege opplysningar til at det kan takast ut tiltale i saka. Påtalemakta har derfor vedteke at etterforskinga blir avslutta.

