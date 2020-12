Norske niandeklassingar gjer det dårlegare i naturfag

innenriks

I niande klasse ligg Noreg på gjennomsnitt i Europa både i matematikk og naturfag, viser undersøkinga Timss (Trends in international mathematics and science study), som vart lagt fram tysdag.

Resultata viser ein nedgang i begge fag sidan førre undersøking i 2015. Nedgangen er størst i naturfag.

– Vi må finne meir ut av kva som skjer på ungdomstrinnet. Nedgangen i naturfag såg vi òg for 15-åringane som deltok i PISA 2018, seier kunnskapsminister Guri Melby (V).

– Vi har sett i gang ei undersøking som vil belyse kva som skjer med undervisninga i naturfaget både på barnetrinnet og ungdomstrinnet. Resultata får vi neste år, og det vil gi oss meir kunnskap om korleis vi kan styrkje undervisninga, seier ho.

Manglar spesialiserte lærarar

64 land deltek i undersøkinga, som blir gjennomført kvart fjerde år. Som vanleg blir lista toppa av asiatiske land som Singapore og Sør-Korea. Men Noreg hevdar seg heilt i toppen for femteklassingar når ein samanliknar med land i Europa. Berre Russland, Nord-Irland og England gjer det betre i matematikk. I naturfag ligg Finland best an av dei nordiske landa, men også her er Noreg blant dei beste i Europa.

Prestasjonane til femteklassingane har lege stabilt høgt sidan førre måling for fire år sidan. Forskarar peikar på fleire moglege forklaringar til at niandeklassingane ikkje presterer like godt.

* Noreg er blant landa med færrast timar i naturfag på ungdomstrinnet. Til dømes har Finland 142 timar naturfag på ungdomsskulen, medan Noreg har 88 timar.

* Mange elevar blir underviste av lærarar utan spesialisering i faget.

* Delen har stått stille sidan 2015 i naturfag, men har auka kraftig i matematikk.

Nye lærarplanar

God kompetanse er viktig både for den enkelte og for samfunnet, påpeikar direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet. Ho viser til at dei nye lærarplanane legg til rette for djupnelæring og varierte undervisningsmetodar, men at det òg er viktig med satsing på etter- og vidareutdanning for lærarar.

Melby understrekar at realfag har vore eit viktig satsingsområde for regjeringa. Ho meiner skulane må få tid til å ta dei nye lærarplanane i bruk før det blir vurdert nye tiltak.

Timss 2019 viser ingen kjønnsforskjellar i resultata. Den viser òg at norske elevar i større grad trivst på skulen samanlikna med andre land. Delen som opplever mobbing, har gått ned sida 2015.

– Det er viktig at elevane trivst. Då lærer dei òg meir. Dette viser at det blir jobba godt med læringsmiljøa på mange skular, seier Melby.

