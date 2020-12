Mann siktet for drap eller medverknad til drap på Ørjan-Helmer Gundersen Solum

innenriks

Solum vart funnen død i Steinsåsgruvene i Arendal 19. mai i år, etter å ha vore sakna i nesten to månader.

– Den sikta er kjend for politiet frå tidlegare, og har vore avhøyrt som vitne i saka. Politiet ser bort frå ikkje ytterlegare arrestasjonar i saka, seier politiadvokat i Agder politidistrikt Vanja Bruvoll i ei pressemelding.

Obduksjonsrapporten som kom i september fastslo at Solum truleg døydde av drukning, men at dødsårsaka framleis var uviss. 1. desember melde politiet i Agder at hypotesen om at han vart utsett for ei alvorleg straffbar handling, og at dei undersøkte konkrete personar.