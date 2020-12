Mann dømt til fengsel for å ha stukke sin eigen hund i hel

innenriks

I tillegg har mannen fått forbod mot å eige, halde eller på annan måte ha ansvar for dyr, skriv Bergens Tidende.

60 dagar av dommen er gjord på vilkår.

På seinvinteren i år stakk mannen sin eigen hund tre gonger, truleg med ein saks. Hunden døydde av skadane. Tiltalen er teken ut etter dyrevelferdslova.

Mannen sa seg skuldig i å ha stukke hunden, men hevdar det skjedde i nødverje etter at hunden beit han og reiv han over ende. Forsvararen la derfor ned påstand om frifinning for skuldinga om grov vald mot hunden. Aktor kravde på si side åtte månaders fengsel og bot.

Mannen får òg inndrege ei rekkje våpen, mellom dei ein slåsthanske og fleire springknivar.

