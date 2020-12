Liten nedgang i arbeidssøkjarar

innenriks

Nedgangen kjem særleg av at det er 900 færre heilt ledige, medan talet delvis ledige har gått ned med 200 personar. Talet på arbeidssøkjarar på tiltak har auka med 400 personar.

Det totale talet på arbeidssøkjarar utgjer 6,9 prosent av arbeidsstyrken.

– Etter auken i november har talet på arbeidssøkjarar igjen byrja å gå sakte nedover dei to siste vekene. Vi ser at smitteverntiltaka som vart innførte nasjonalt og lokalt i byrjinga av november, har fått betydeleg mindre effekt på arbeidsmarknaden enn tiltaka som vart innførte under den første smittebølgja, seier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i ei pressemelding.

Ifølgje førebelse tal er 108.300 personar registrerte heilt ledige hos Nav. Det utgjer 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoarbeidsløysa var på 123.600 personar, som utgjer 4,4 prosent av arbeidsstyrken.

Vidare var 77.100 personar registrerte som delvis arbeidsledige.

30.400 av dei som er registrert som heilt ledige, er permitterte. Det same gjeld for 31.500 av dei delvis ledige. Det er dermed 200 færre permitterte enn førre veke. Tysdag var 2,2 prosent av arbeidsstyrken permittert.

